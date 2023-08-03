سبب قرار تأجيل بطولة كأس غزة

كشفت مصادر مطلعة عن سبب قرار تأجيل دور الثمانية لبطولة كأس غزة، عقب نهاية بطولة الدوري العام.

وأكدت بعض المصادر، أن القرار تم اتخاذه بناء على طلب بعض رؤساء الأندية، وتشاور أعضاء الاتحاد فيما بينهم على مجموعة الواتس آب، ومن ثم تم الإعلان عنه.





وأصيب الشارع الرياضي بالدهشة والاستغراب من القرار، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالانتقاد للاتحاد، الذي أعلن عن القرار دون مبررات.

وسارع أعضاء الاتحاد للإعلان عن عقد جلسة طارئة اليوم الخميس، لإعادة النظر في القرار من جديد، حيث من المتوقع أن يتم استكمال بطولة الكأس بشكل طبيعي، وتنفيذ الأجندة كما أعلن عنها في وقت سابق.

المصدر / فلسطين أون لاين