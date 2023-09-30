"المواصلات" بغزة: حملة التخفيضات على الرسوم تبدأ غداً

من المقرَّر أن تبدأ يوم غدٍ الأحد، الموافق الأول من أكتوبر، حملة التخفيضات التي أعلنت عنها وزارة النقل والمواصلات بغزة، والتي تصل لنسبة 50% وتشمل العديد الرسوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات، في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، اليوم السبت، حول تفاصيل هذه الحملة.، أنها تشمل جميع المركبات بكافة أنواعها والدرجات النارية بنسبة 50% من رسوم الترخيص.

ولفت إلى أن الحملة تشمل الحملة أيضاً تخفيض 50% على رسوم رُخص القيادة، حيث يمكن الاستفادة إلى فترة تمتد حتى عشر سنوات، وكذلك تخفيض 50% على وسائل الإبحار "الحسكات واللنشات" الخاصة بالصيادين.

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وكما تشمل حملة التخفيضات تخفيض 50% على الرسوم المترتبة على الضريبة الخاصة بالمركبات العمومي والتجاري.

وأكد أنه بإمكان أي مواطن الاستفادة من حملة التخفيض بما يخص رُخص القيادة في حال كانت سارية المفعول أو انتهت يمكن الاستفادة من الحملة.

وأما بخصوص الموظفين العموميين، لفت إلى أنه يحق للموظف الاستفادة من هذه الحملة من خلال الدفع عن طريق المستحقات بنسبة 50% ويحق الاستفادة للشخص نفسه أو زوجته أو أبنائه.

المصدر / فلسطين أون لاين