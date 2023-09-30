"حماس" تدعو لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال والرباط في "الأقصى"

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، إلى تصعيد المقاومة، واستدامة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، والحشد والرباط في المسجد الأقصى، باعتبارهم الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال والتصدّي لمخطَّطاته.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، خلال تصريح صحفي: إن "الجماعات المتطرفة تزيد من وتيرة الاقتحامات وأعداد المستوطنين فيما يسمَّى (عيد العُرش) في محاولات مستمرة لبسط السيادة الصهيونية وتنفيذ مخطط التهويد والتقسيم".

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وأضاف: إن "اتساع دائرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني يدفع بالجماعات المتطرفة لمزيد من الاقتحامات والعدوان على مقدَّساتنا وشعبنا واستغلال مسار التطبيع لتحقيق أهدافها بتهويد الأقصى وتقسيمه".

وأهاب بجماهير الشعب الفلسطيني الزحف تجاه المسجد الأقصى والرباط فيه والتصدّي لقطعان المستوطنين، مطالباً الشباب الثائر والمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بضرب الاحتلال بمختلف الوسائل.

المصدر / فلسطين أون لاين