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شمال غزة.. إصابة صيادَين برصاص الاحتلال

30 سبتمبر 2023 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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اعتقال صيادين شمال غزة- أرشيف

أُصيب صيادان اليوم السبت، برصاص معدني أطلقته بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صوبهما خلال عملهما في بحر شمال محافظة غزة.

وقالت مصادر محلية: إن "زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال محافظة غزة، ما أدَّى لإصابة الصيادين عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلًا على إثرها إلى المستشفى".

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ويعدُّ الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنصُّ اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلَّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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