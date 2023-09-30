دعوة طلابية للتماس مع الاحتلال إذا لم يُسلّم جثمان الشهيد "رمانة"

دعا مجلس الطلبة والحركة الطلابية في جامعة "بيرزيت"، اليوم السبت، إلى وقفة على دوار المنارة الساعة الرابعة عصراً وإشعال نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يُسلم جثمان الشهيد محمد جبريل رمانة من مخيم الأمعري قضاء رام الله بالضفة الغربية.

وكان المجلس أعلن تعليق الدوام والإضراب في جميع مناحي الجامعية اليوم، حدادًا على روح الشهيد رمانة.

وأهاب بجموع الطلبة إلى المشاركة الحاشدة في تشييع الشهيد رمانة في حال تسليم جثمانه من قِبل الاحتلال.

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واحتشد الشبان الليلة الماضية أمام منزل عائلة الشهيد رمانة، وخرجوا في مسيرة جابت شوارع المخيم ردَّدوا خلالها التكبيرات وهتافات للشهداء والمقاومة.

وطالب المشاركون في المسيرة بالردِّ على جرائم الاحتلال، وتنفيذ عمليات مقاومة تستهدف الجنود والمستوطنين.

بدورها، زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيدها رمانة، الذي ارتقى مساء الجمعة على إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة.

وقالت الحركة في بيان لها إن شهيدها البطل ارتقى وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك، ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة.

المصدر / فلسطين أون لاين