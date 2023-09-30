إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

أصيب، فجر اليوم السبت، شاباً فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب برصاصة في ساقيه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع عمان وسط المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان.

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ويوجد بالضفة الغربية أكثر من 553 حاجزاً وعائقاً للاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الضفة الغربية التي بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وتُقيد حواجز الاحتلال حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين، 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائما يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

وحسب أوتشا فقد نشرت قوات الاحتلال 86 ساترًا ترابيًا، و68 متراس طريق، فيما وضع 49 عائقًا على الطرق، إلى جانب نشرها 20 جدارًا ترابيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين