مقتل جندي بحريني رابع متأثرًا بإصابته بهجوم على الحدود السعودية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الجمعة، وفاة عنصر من قواتها المشاركة في التحالف باليمن متأثراً بجراحه جراء هجوم للحوثيين وقع قبل أيام.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن "الملازم أول حمد خليفة الكبيسي من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، حيث استشهد اليوم الجمعة متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي".

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وأوضحت الوكالة أن هجوم الحوثيين وقع "خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها".

وهذا هو الجندي البحريني الرابع الذي يلقى حتفه، وذلك بعد إعلان المنامة مقتل جنديين يوم الاثنين وجندي ثالث يوم الأربعاء "متأثرا بجروحه الخطيرة".

ومنذ أكثر من عام يعيش اليمن هدنة هشة لم توقف المعارك والمناوشات التي تجري في جبهات القتال، لكن في المقابل توقفت الهجمات الصاروخية وبالطيران المُسيّر بين الحوثيين والسعودية، ويواصل الحوثيون تهديداتهم بين الفينة والأخرى بالعودة إلى القتال إذا لم تنفذ شروطهم.

المصدر / وكالات