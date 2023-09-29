كيف نجحت حماس في إخضاع الاحتلال لاستعادة الهدوء على حدود غزة؟

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول استعادة الهدوء على الحدود الشرقية مع قطاع غزة،

قالت الصحيفة، "إن حركة حماس نجحت في إخضاع (إسرائيل) والوسطاء، حيث توسلت إليها مصر وقطر والأمم المتحدة لوقف الأحداث عند السياج الحدودي شرق قطاع غزة واستعادة الهدوء".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن "قائد حماس في غزة يحيى السنوار جاء بهذا الأسلوب، وخلق إحساسًا بالإلحاح وجعل الجميع متوتر بينما كان يضغط على جميع من حوله".

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وذكرت القناة الـ 12 العبرية، بأن تصعيد الأوضاع الأخير بين غزة والاحتلال كان بمثابة مبادرة مخطط لها مسبقًا من قبل "حماس" بكل جوانبها ومراحلها.

وتابعت: "لقد تعلمت "حماس" كيفية انتزاع الإنجازات من (إسرائيل) والتصعيد الحالي هو مبادرة مخطط لها مسبقًا من "حماس" بكل جوانبها ومراحلها، وليس نتيجة حسابات خاطئة أو غير متوقعة، من خلال المناوشات العنيفة التي تشهدها منطقة السياج الحدودي، من إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وإطلاق البالونات الحارقة، جعل حماس تحقق أهداف".

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وأشارت القناة إلى أن "الهدف الأول هو تحقيق إنجازات لصالح المدنيين، والثاني هو تحذير من نشاط واسع النطاق في الأقصى خلال الأعياد اليهودية".

وأوضحت أن "أحداث غزة تعبر عن مدى فهم حماس العميق للاحتلال إذ يدرك القائد يحيى السنوار أن (إسرائيل) غارقة في أزمة داخلية حادة، وتسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق "تطبيع" مع السعودية وتركز على تصعيد محتمل على الحدود الشمالية".

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وأرفت: "شعرت حماس بأنها قادرة على تحدي الاحتلال، دون الانجرار إلى تصعيد واسع في غزة، وتحقيق مكاسب اقتصادية، لذلك وجه السنوار نوعًا من الضربات ضد الاحتلال -المعركة بين الحروب- بادر في إطارها إلى العنف دون الوصول إلى مواجهة واسعة".

وقالت "إذا منحت (إسرائيل) حماس قريبًا تصاريح عمل إضافية للعمال من غزة، فسيكون ذلك تأكيدًا للمنطق الاستراتيجي الذي يعمل عليه السنوار، والذي بموجبه لديه القدرة على الضغط لتحقيق الإنجازات".

ولفتت القناة إلى أنه "من المتوقع أن تحافظ حماس على الآلية وتستخدمها مرة أخرى مستقبلًا".

المصدر / فلسطين أون لاين