فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سجل انخفاضًا محلوظًا.. كم وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مساء اليوم؟

فاقدًا للذاكرة.. الاحتلال يفرج عن الأسير باسل عيايدة

خلال أسبوع: 3 شهداء و215 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

حماس تنظم وقفة جماهيرية شمال غزة نصرة للأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قتلى وجرحى بتفجيرين داميين في باكستان

الاحتلال يعلن اعتقال 3 فلسطينيين قرب حدود غزة

الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام

جنرال إسرائيلي: حماس تعرف كيف تنتزع الإنجازات من (إسرائيل)

"معركة أيام الغضب".. بطولات قسامية أفشلت مخططات الاحتلال وعجلت في طرده

حماس تنظم وقفة جماهيرية شمال غزة نصرة للأقصى

29 سبتمبر 2023 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
...
حماس تنظم وقفة جماهيرية شمال غزة نصرة للأقصى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة وقفة جماهيرية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة نصرةً للمسجد الأقصى، ورفضًا لسياسة الاحتلال التهويدية بحقه.

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري خلال كلمة له: إن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل القدس والأقصى، وسيؤكد مرارا على معادلة الصمود والثبات. 

وحذر المصري من استمرار العدو الصهيوني في ممارسة العربدة والبلطجة تجاه الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتراجع يومًا عن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #حماس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة