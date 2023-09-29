حماس تنظم وقفة جماهيرية شمال غزة نصرة للأقصى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة وقفة جماهيرية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة نصرةً للمسجد الأقصى، ورفضًا لسياسة الاحتلال التهويدية بحقه.

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري خلال كلمة له: إن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل القدس والأقصى، وسيؤكد مرارا على معادلة الصمود والثبات.

وحذر المصري من استمرار العدو الصهيوني في ممارسة العربدة والبلطجة تجاه الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتراجع يومًا عن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

صور| وقفة نظمتها حركة حماس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة نُصرة للمسجد الأقصى ورفضا لسياسة التهويد بحقه pic.twitter.com/RK9tX3Qg76 — فلسطين أون لايـن (@F24online) September 29, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين