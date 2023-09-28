"النتشة": إحياء ذكرى المولد النبوي بالمسجد الإبراهيمي يؤكد إسلاميته

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مازن النتشة، أنّ إحياء ذكرى المولد النبوي في المسجد الإبراهيمي، يؤكد إسلاميته، وذلك في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النتشة إلى أن المسجد الإبراهيمي يتعرض كل يوم للانتهاكات من الاحتلال ويحرم من رفع الآذان، مشدداً على أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي فيه يؤكد حقنا الديني والتاريخي.

وأوضح أن ذكرى المولد النبوي تأتي لكي توصل رسالة بأن هذه الأمة لن تهزم، وأننا متمسكون بمنهج رسولنا المتمثل في الصبر والجهاد، مؤكداً على ضرورة التمسك بنهج نبينا ودينه وعقيدته.

اقرأ أيضا: مواطنون يحيون المولد النبوي في الحرم الإبراهيمي بالخليل

وشارك آلاف المواطنين في احتفال إحياء ذكرى المولد النبوي داخل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وسط تعليق للزينة في البلدة القديمة.

ونجح الفلسطينيون في الوصول إلى المسجد الإبراهيمي وإحياء ذكرى المولد النبوي، رغم عراقيل الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة في الخليل.

وأدى نحو سبعين ألف مصلٍ صلاة ظهر أمس، في باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع ذكرى المولد النبوي، وسط أجواء إيمانية تتحدى قيود الاحتلال وتتجاوز حواجزه المنتشرة في محيط القدس المحتلة.

وتوافد المصلون إلى القدس والمسجد الأقصى، ضمن دعوات الرباط وشد الرحال فيه، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين