"حماس" تدين اعتقال المهندس "جبر" وتدعو للإفراج الفوري عنه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة اعتقال أجهزة أمن السلطة الناشط النقابي والمجتمعي، يزن مصباح جبر، رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس وعضو لجنة المؤسسات في المدينة، وذلك بعد أشهر معدودة من استهداف مركبته بالرصاص.

وأكد مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، في تصريح صحفي، أن الحركة ترى فيه اعتداء آثما لا يخدم سوى أعداء شعبنا، مطالبا بضرورة الإفراج الفوري عن جبر، وعن جميع المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة، وتحرك الجميع لإغلاق هذا الملف.

ودعا بدران أجهزة السلطة لوقف استهتارها بالسلم الأهلي والمجتمعي، في ظل هجمة الاحتلال الشرسة على شعبنا وعلى المسجد الأقصى المبارك.

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المصدر / فلسطين أون لاين