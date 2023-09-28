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في الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى

"التشريعي": انتفاضة شعبنا مستمرة نصرة للأقصى

28 سبتمبر 2023 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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أكد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، أن "انتفاضة شعبنا مستمرة نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والتصدي لكل مخططات التهويد والمساس به".

وقالت رئاسة المجلس في بيان اليوم الخميس، إن "المسجد الأقصى هو رمز ديني خالص للمسلمين لا يقبل القسمة، ولا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي جزء منه".

وجدد البيان، النداء للأمة العربية والإسلامية لـ"لنفير العام في وجه الخطر الداهم والحرب الدينية المسعورة التي يشنها الاحتلال الفاشي ضد المقدسات".

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وشدد البيان على أن "التطبيع يمثل خيانة لدماء الشهداء التي سالت في معركة الدفاع عن الأقصى، ويشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى، مما يستوجب على الأمة بكل مكوناتها نبذ التطبيع والمطبعين".

ويوافق اليوم الخميس الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى التي اندلعت شرارتها مع اقتحام رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أرئيل شارون المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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