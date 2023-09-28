الاحتلال يصدر أكثر من 2600 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

وأصدرت سلطات الاحتلال 2618 قرارًا جديدا أو قرار تجديد للاعتقال الإداري، منذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول.

ومنذ بداية شهر سبتمبر الجاري، أصدرت محاكم الاحتلال 296 أمر اعتقال إداري، بينها 176 أمر اعتقال جديد، و120 أمر تجديد.

وأرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب وجبات الطعام، اليوم الخميس، تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، واحتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري.

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ويواصل الأسير الفسفوس (34 عاما) إضرابه عن الطعام لليوم الـ 57 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، في وضع صحي صعب.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين