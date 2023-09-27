زلزال المغرب.. الحكومة تقرر إنشاء وكالة لإعادة البناء والتأهيل

صادقت حكومة المغرب الأربعاء، على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" التي تعنى بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وقال بيان لرئاسة الحكومة إن "مجلس الحكومة المغربية صادق بالعاصمة الرباط، على مشروع المرسوم القاضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير".

وأوضح أن الوكالة "ستعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال، هي مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".

ويهدف المشروع إلى "إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، تحت اسم وكالة تنمية الأطلس الكبير، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وإدارة مشاريعه"، وفق البيان.

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ويتضمن المشروع مجموعة من الصلاحيات المنوطة بالوكالة هي إنجاز مشاريع البرنامج لاسيما إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، واحترام التراث وتقاليد السكان، وضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل".

كما يتضمن "إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، والعمل على تحقيق انسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين، وتتبع إنجاز البرنامج وأعداد حصيلة الإنجازات، والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال".

ووفق إحصاءات رسمية فقد بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن المغرب ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري من 2946 إلى 2960 قتيلا، وفق متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة.

المصدر / وكالات