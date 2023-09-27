سفير فرنسا لدى النيجر غادر نيامي

غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، العاصمة نيامي، اليوم الأربعاء، بناءً على طلب من العسكريين الحاكمين الذي امتثلت إليه باريس أخيرا، بعد مواجهة استمرت عدة أسابيع.

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية لوكالة فرانس برس "غادر السفير وستّة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03,00 بتوقيت غرينتش)" من يوم الأربعاء.

وأكد مصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر ذلك، مشيرا إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عودة إيتيه إلى باريس "في الساعات المقبلة".

في اليوم التالي، أكّد العسكريون الذين أطاحوا في 26 تموز/يوليو بالرئيس محمد بازوم، أنهم يتوقّعون أن "تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة".

منذ نهاية آب/أغسطس، يطالب العسكريون في النيجر بمغادرة إيتيه وقد جردوه من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.

ومنذ الإطاحة بالرئيس، تؤكد فرنسا أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في نيامي وأن محاورها لايزال الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وأعلن ماكرون أيضًا أن فرنسا ستسحب جنودها في النيجر البالغ عددهم 1500 تقريبا بحلول نهاية العام، بعدما كانت السلطات العسكرية طالبت بذلك أيضا.

والنيجر هي ثالث دولة في منطقة الساحل تطلب انسحاب القوات الفرنسية في أقل من عامين، بعد مالي وبوركينا فاسو اللتين يحكمهما مجلس عسكري وصل إلى السلطة عبر الانقلاب.

المصدر / وكالات