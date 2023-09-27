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181قتيلا منذ مطلع العام.. 5 قتلى بجريمة في "بسمة طبعون" بالداخل المحتل

27 سبتمبر 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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من موقع الجريمة

قُتل خمسة أشخاص من عائلة "دلايكة" في جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل شمالي الداخل المحتل، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وسادت حالة من الصدمة والخوف وسط أهالي بسمة طبعون في أعقاب انتشار نبأ مقتل الخمسة، وتجمهر عدد من السكان في محيط المنزل.

وبالجريمة التي اقتُرفت في بسمة طبعون ارتفع عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 181 قتيلا بينهم 13 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 26 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، 26 قتيلا وقتيلة.

المصدر / وكالات
#الداخل المحتل #جرائم في المجتمع العربي

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