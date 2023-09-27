طولكرم.. الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي الأسير رأفت ناصيف

جدّدت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للقيادي الأسير رأفت ناصيف من طولكرم لأربعة شهور إضافية، علمًا أنه بالعزل الانفرادي منذ تسعة أشهر متواصلة.

وبعد نحو أسبوع من اعتقاله الذي نفذته قوات الاحتلال في يونيو 2022، حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، جرى تمديدها مرات عدة، وسط ظروف اعتقالية صعبة.

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وإلى جانب العزل تواصل إدارة سجون الاحتلال حرمان ناصيف (58 عاماً) من الزيارة منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 عاماً، من ضمنها 13 عاماً في الاعتقال الإداري.

ويعد ناصيف أحد الشخصيات القيادية والاعتبارية في طولكرم وكان أحد المرشحين في قائمة القدس موعدنا، لانتخابات المجلس التشريعي التي تم الغائها.

ويتعمد الاحتلال استهداف القيادي ناصيف بشكل متكرر، عبر الاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

المصدر / فلسطين أون لاين