"دعم الصحفيين": السلطة بنابلس اعتقلت الصحفي "السركجي" بشكل تعسفي

استنكرت لجنة دعم الصحفيين اعتقال أجهزة السلطة في محافظة نابلس بالضفة الغربية المصور الصحفي طارق يوسف السركجي (37 عاماً)، بشكل تعسفي وخارج إطار القانون.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن "أجهزة السلطة اعتقلت الصحفي السركجي، بعد مداهمة بيته ليلة أول من أمس، بطريقة همجية دون السماح له بتبديل ملابسه، ومصادرة أدواته الشخصية، خاصة الأدوية اللازمة لعلاجه حيث يعاني من أمراض مزمنة كالضغط والسكري والنقرس".

وأضافت: "عشية اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يصادف اليوم الثلاثاء، 26 سبتمبر من كل عام، حملة الاعتقالات التي تشنّها أجهزة السلطة، لا سيَّما على الصحفيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية والعملية في الميدان، أو خلال اقتحام منازلهم وترويع عائلتهم وأطفالهم واقتيادهم لمراكز التحقيق على خلفية عملهم الصحفي".

وأفادت اللجنة، بأن أسلوب الاعتقال المهين للصحفيين، يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الصحفيين والإعلاميين وحرياته المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المنضمة إليها دولة فلسطين.

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وذكرت أن أجهزة السلطة اعتقلت في بداية الشهر الحالي الصحفي جراح خلف بعد استدعائه للمقابلة في مدينة جنين، والذي تعرَّض خلال التحقيق معه للضرب والإهانة الحاطة بكرامة الصحفي.

ووثَّقت اللجنة أكثر من57 انتهاكاً ضد الصحفيين من قِبل أجهزة السلطة بالضفة المحتلة، منذ بداية العام الحالي 2023، منها أكثر من 20 حالة اعتقال واستدعاء واحتجاز للصحفيين، على خلفية عملهم المهني.

وعزت حملة الاقتحامات والاعتقالات والانتهاكات الأخرى، من قِبل أجهزة السلطة خطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات الصحفية والتي تعيق عملهم بمهنية وتحده من نشر ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجّهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.

المصدر / فلسطين أون لاين