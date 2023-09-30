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30 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

30 سبتمبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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30 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1936 بريطانيا تعلن حالة الطوارئ وتفرض الأحكام العرفية بفلسطين في محاولة للقضاء على لاثورة.
  • 1948 المجلس الوطني الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول بغزة في حضور 85 عضوًا وانتخب الحاج أمين الحسيني رئيسًا للمؤتمر.
  • 1980 الكيان العبري يعتمد الشيكل عملة بديلة بدلًا من الجنيه.
  • 1999 نائب الأمين العام للجبه العشبية أبو علي مصطفى يعود إلى فلسطين من المنقى.
  • 2000 استشهاد الطفل محمد الدرة في حضن أبيه مع تصاعد حدة المواجهات عقب اندلاع انتفاضة الأقصى.
  • 2004 الشهيدان القساميان حسام غبن من بيت لاهيا ومصعب جمعة من التوام شمال غزة يقتحمان مغتصبتي نسانيت وإيلي نسيان ويتمكنا من قتل 4 صهاينة.
  • 2009 أنجزت كتائب القسام (صفقة الحرائر) والتي تم بموجبها الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل تسلم الاحتلال شريط فيديو يظهر فيه الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة "جلعاد شاليط".
المصدر / فلسطين أون لاين
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