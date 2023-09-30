30 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1936 بريطانيا تعلن حالة الطوارئ وتفرض الأحكام العرفية بفلسطين في محاولة للقضاء على لاثورة.

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ وتفرض الأحكام العرفية بفلسطين في محاولة للقضاء على لاثورة. 1948 المجلس الوطني الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول بغزة في حضور 85 عضوًا وانتخب الحاج أمين الحسيني رئيسًا للمؤتمر.

المجلس الوطني الفلسطيني يعقد اجتماعه الأول بغزة في حضور 85 عضوًا وانتخب الحاج أمين الحسيني رئيسًا للمؤتمر. 1980 الكيان العبري يعتمد الشيكل عملة بديلة بدلًا من الجنيه.

الكيان العبري يعتمد الشيكل عملة بديلة بدلًا من الجنيه. 1999 نائب الأمين العام للجبه العشبية أبو علي مصطفى يعود إلى فلسطين من المنقى.

نائب الأمين العام للجبه العشبية أبو علي مصطفى يعود إلى فلسطين من المنقى. 2000 استشهاد الطفل محمد الدرة في حضن أبيه مع تصاعد حدة المواجهات عقب اندلاع انتفاضة الأقصى.

استشهاد الطفل محمد الدرة في حضن أبيه مع تصاعد حدة المواجهات عقب اندلاع انتفاضة الأقصى. 2004 الشهيدان القساميان حسام غبن من بيت لاهيا ومصعب جمعة من التوام شمال غزة يقتحمان مغتصبتي نسانيت وإيلي نسيان ويتمكنا من قتل 4 صهاينة.

الشهيدان القساميان حسام غبن من بيت لاهيا ومصعب جمعة من التوام شمال غزة يقتحمان مغتصبتي نسانيت وإيلي نسيان ويتمكنا من قتل 4 صهاينة. 2009 أنجزت كتائب القسام (صفقة الحرائر) والتي تم بموجبها الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل تسلم الاحتلال شريط فيديو يظهر فيه الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة "جلعاد شاليط".

المصدر / فلسطين أون لاين