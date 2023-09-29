29 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1911 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.

إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية. 1923 بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.

بداية الانتداب البريطاني على فلسطين. 1982 استشهاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سعد صايل (أبي الوليد).

استشهاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سعد صايل (أبي الوليد). 1988 محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا بأحقية مصر في طابا.

محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا بأحقية مصر في طابا. 2001 إصابة 5 جنود إسرائيليين في رفح إثر تفجير كتائب القسام نفقًا أسفل الموقع العسكري (ترميت) على الحدود الفلسطينية المصرية.

إصابة 5 جنود إسرائيليين في رفح إثر تفجير كتائب القسام نفقًا أسفل الموقع العسكري (ترميت) على الحدود الفلسطينية المصرية. 2004 قتل اثنين من الصهاينة بعد أن أطلق مجاهدو القسام صاروخين من طراز قسام باتجاه مغتصبة سديروت.

قتل اثنين من الصهاينة بعد أن أطلق مجاهدو القسام صاروخين من طراز قسام باتجاه مغتصبة سديروت. 2014 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول طارق الملا يعن أن السعودية قدمت لمصر مساعدات بترولية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار لإنقاذ اقتصادها المتعثر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

المصدر / فلسطين أون لاين