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نيابة الاحتلال تطالب بسجن شاب من عكا 29 سنة على خلفية هبَّة الكرامة

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نيابة الاحتلال تطالب بسجن شاب من عكا 29 سنة على خلفية هبَّة الكرامة

27 سبتمبر 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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قصي عباس من عكا

عقدت ما تسمَّى (المحكمة المركزية) لدى الاحتلال في حيفا، صباح اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في طلب نيابة الاحتلال لتحديد مدَّة السجن ضد الشاب قصي عباس (24 عامًا)، معتقل هبَّة الكرامة من عكا، حيث طالبت بسجنه لمدَّة تتراوح بين 24 - 29 سنة.

وكان قصي عباس قد تعرَّض للاعتقال يوم 30 أيار/ مايو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة.

ودانت (المحكمة المركزية) في حيفا عباس، يوم 13 تموز/ يوليو 2023 بتهم عديدة أبرزها "محاولة قتل يهودي يدعى مور غاناشفيلي"، كذلك تتهمه بـ"مخالفات وأعمال إرهابية من دوافع عنصرية".

ورفضت المحكمة ادّعاء محامي الدفاع بأن غاناشفيلي وصل إلى المكان لتنفيذ عملية دهس، وأن عباس لم يقصد قتله.

وقالت رانيا عباس، والدة المعتقل قصي عباس، بعد انتهاء جلسة المحكمة اليوم، إن "نيابة الاحتلال حاولت، اليوم، استصدار أحكام عالية جدًا ضد ابني، واتهامه بمحاولة القتل، إلا أن ابني لم يقتل أحد ولم يعتدِ على أحد، بل حاول الدفاع عن ولدٍ تعرَّض لإصابة من جرَّاء محاولة الدهس التي قام بها اليهودي وهو يضع أعلام (إسرائيل) على سيارته ويدخل وسط الشباب العرب بمحاولة قتلهم، وهو معروف بمنشوراته التحريضية التي تدعو لقتل العرب".

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وأعربت أم قصي عن استيائها بسبب صمت القيادات في ملف هبَّة الكرامة قائلة: "منذ عامين ونحن نحاول التواصل مع القيادات التي تأملنا أن يكون لها دور مع معتقلي هبَّة الكرامة لكن لم يستجب أحد منهم".

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المصدر / عرب 48
#نيابة الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #هبة الكرامة

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