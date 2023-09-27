قرعاوي: القضية الفلسطينية تقدم خيرة رجالها شهداء في سبيل دحر المحتل

أكد النائب فتحي قرعاوي، أن القضية الفلسطينية تقدم خيرة رجالها شهداء في سبيل دحر المحتل الإسرائيلي، ومواجهة جرائمه المتواصلة بحق شعبها ومقدساتها.

وقال قرعاوي خلال بيت عزاء الشهيد القسامي "أسيد أبو علي": إنّ "الشهادة معلم عظيم من معالم هذه الأرض، ولولا عبق الشهادة لا يمكن لهذه الأرض أن تُسكن"، مضيفاً: إن "شهداء فلسطين لهم كرامات كثيرة، ونالوا شرف سكن الأرض المقدسة"، مشدداً على أن هذا الشرف تطمح له كل أمم الأرض.

وتحدث عن فضل الشهادة و مناقب الشهيد وبطولته وبطولة رفاقه المقاومين في مخيم نور شمس وكافة مخيمات الضفة الغربية، مشيراً إلى أن "أهل فلسطين لهم رفعة عظيمة وأرضهم مباركة"، مشيراً إلى أن الأمم المضحية تسمى أمة الشهداء.

وشيعت جماهير طولكرم الأحد الماضي، الشهيدين القسامي أسيد أبو علي (21 عامًا)، وعبد الرحمن أبو دغش (32 عامًا) اللذين ارتقيا بعد إصابتهما برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم نور شمس.

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وشارك في تشييع الشهيدين مقاومون من كتائب القسام، فيما لف جثمان الشهيد القسامي أسيد أبو علي، براية حركة حماس ووضعت على رأسه عصبة القسام.

وردد المشيعون هتافات للمقاومة وكتائب القسام، ودعوات للثأر من الاحتلال وتنفيذ مزيد من العمليات.

وزفت كتائب القسام المجاهد أسيد أبو علي أحد أبطالها الذي ارتقى بعد اشتباكٍ مسلح خاضه رفقة إخوانه المجاهدين مع قوات العدو المتوغلة في مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم الأحد.

وقالت في بيان لها: إن مجاهديها "تصدو برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة لقوات العدوّ وخاضوا معها اشتباكاتٍ عنيفة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، وقد اعترف العدوّ بإصابة أحد جنوده بجراح".

ونعت القسام الشهيد البطل عبد الرحمن سليمان أبو دغش، مؤكدة أن مخيم نور شمس وكل مخيمات الضفة ستكون عنواناً للصمود والتحدي في مواجهة صلف هذا العدوّ وعنجهيته، وستبقى عصيةً على قواته المهزومة.

المصدر / فلسطين أون لاين