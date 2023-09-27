جيش الاحتلال يصدر تعليماته لفرق الإطفاء في "غلاف غزة"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال أصدر قراراً لفرق الإطفاء بعدم الاقتراب من مناطق الحرائق المكشوفة في "غلاف غزة".

وقالت القناة 12 العبرية، أن الاحتلال أصدر إيعازاً لفرق الإطفاء بعد الاقتراب من هذه المناطق "خشية إطلاق نيران قناصة أو صواريخ مضادة من قطاع غزة".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال سمح لهؤلاء بالاقتراب لمناطق الحرائق، إلا في حالات وجود خطر على الحياة من الحريق.

وقصفت طائرات الاحتلال بدون طيار عدة مراصد شرقي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

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وجاء هذا القصف المستمر لليوم الرابع على التوالي، في وقت يتظاهر فيه آلاف الأشخاص عند السلك الزائل شرق قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وتشهد مستوطنات غلاف غزة حرائق عديدة، على إثر إطلاق الشباب الثائر في غزة بالونات حارقة باتجاه المستوطنات، ردًّا على استمرار الحصار على القطاع، ونصرة للمسجد الأقصى، وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين