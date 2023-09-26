ريال مدريد يعلن تجدد إصابة لاعبه الشاب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول، عن انتكاسة جديدة لنجمه التركي، الشاب أردا غولر؛ إذ تعرّض لإصابة أخرى، بعد وقت قليل من تعافيه من إصابة تعرض لها في مطلع الموسم، في خبر يشكل صدمة للنادي الملكي.



وكان غولر قد خضع لجراحة تنظيرية في ركبته اليمنى، في 14 أغسطس/ آب الماضي، حرمته من المشاركة في أي مباراة رسمية حتى الآن مع الملكي، وتعافى من الإصابة وكان يعتقد أنه سيشارك في مباراة لاس بالماس المُقبلة، حسبما صرّح كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.



ولكن يبدو أن التركي الشاب تعرض لانتكاسة في التدريبات الاستعدادية للمواجهة القادمة؛ إذ قال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوص التي أُجريت للاعبنا أردا غولر من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة على مستوى الفخذ الأيسر".



وكعادته لم يوضح ريال مدريد مدة غياب غولر عن الملاعب، ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت في تقرير لها إلى أنّ النجم التركي قد يغيب لمدة أربعة أسابيع أخرى عن الملاعب، ما يعني أن ظهوره الأول كلاعب مع الملكي سوف يتأجل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول القادم أو مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.



ويستعد ريال مدريد لملاقاة نظيره لاس بالماس مساء غدٍ الأربعاء، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8:00 ليلًا بتوقيت مكة المُكرمة والدوحة في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

المصدر / فلسطين اونلاين