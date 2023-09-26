وزير سياحة الاحتلال يصل إلى السعودية في أول زيارة معلنة

وصل وزير السياحة في حكومة الاحتلال "حاييم كاتس"، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة معلنة لوزير إسرائيلي، في الوقت الذي تتسارع فيه جهود "التطبيع" بين الجانبين برعاية أمريكية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن كاتس والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

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ويعتبر كاتس أول وزير إسرائيلي، يرأس وفدًا رسميًّا إلى السعودية.

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وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيشارك "كاتس" في عدد من الفعاليات، وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف الرياض فعاليات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يومي 27 و28 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 500 شخصية من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم.

المصدر / وكالات