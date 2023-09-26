عمليتا إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال ومركبة للمستوطنين بطولكرم وأريحا

استهدف مقاومون، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال ومستوطنيه في طولكرم وأريحا، بعمليتي إطلاق نار.

وأطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين شمال أريحا، وانسحب المنفذون بسلام، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش وتمشيط.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الحمرا والحواجز المحيطة بالأغوار منها حاجز تياسير للخارجين، عقب عملية إطلاق النار شمال أريحا.

كما أغلقت قوات الاحتلال دوار زعترة، وشرعت بتفتيش المركبات القادمة من منطقة الأغوار بعد عملية إطلاق النار.

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وجاءت عملية إطلاق النار في أريحا بعد ساعات من عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في طولكرم.

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال في موقع عسكري قرب بلدة شويكة في طولكرم.

ودعا الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة اليوم، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير والانتفاض لأجل القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال ليعلم أن انتفاشته هذه الأيام عابرة وأن أصحاب الأرض سيبقون على عهد الدفاع عن المسجد الأقصى.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين