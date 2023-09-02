تصاعد العمليات النوعية.. (859) عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال أغسطس الماضي

سجّلت الأشهر الأخيرة تصاعداً لعمليات المقاومة النوعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من إطلاق الصواريخ، وتفجير العبوات شديدة الانفجار محلية الصنع، وعمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة، وعمليات الدهس والطعن.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

واستشهد في الضفة والقدس خلال أغسطس (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، إضافة إلى استشهاد الشاب أشرف عبدالكريم حسين (35) عاماً، إثر انفجار عرضي وسط قطاع غزة.

وفي الأول من شهر أغسطس نفذ الشهيد مهند مزارعة (20 عاماً) من بلدة العيزرية، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة (6) مستوطنين بجروح خطيرة ومتوسطة.

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وشهدت “تل أبيب” بالداخل المحتل في 5/8/2023 عملية إطلاق نار نفذها الشهيد كامل أبو بكر (27 عاماً) -من قرية رمانة غرب جنين-، أسفرت عن مقتل أحد عناصر شرطة الاحتلال، وإصابة (2) آخرين بجراح.

وبتاريخ 19/8/2023 نفذ مقاومٌ عملية إطلاق نار في حوارة بنابلس من مسافة صفر، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، كما قتلت مستوطنة جراء عملية إطلاق نار من سيارة فلسطينية نفذها الأسيرين محمد وصقر الشنتير بمدينة الخليل في 21/8/2023.

واختتمت المقاومة في الضفة شهر أغسطس بعملية تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة راجلة لجيش الاحتلال بنابلس، أسفرت عن إصابة (4) من جنود الاحتلال، يقف وراء زرعها شهيد الإعداد عايد القني (30 عاماً) من قرية كفر قليل جنوبي نابلس.

فيما نفذ الشهيد داوود عبدالرازق فايز (41 عاماً) عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة (5) آخرين بجراح.

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كما رصد -مركز معطى- (89) عملية إطلاق نار، و(2) عمليات دهس، و(6) عمليات طعن أو محاولة طعن، و(3) عمليات إسقاط طائرات استطلاع، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (33) عملية، و(7) عمليات إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(9) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(27) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

وفي ذات الفترة، تواصلت الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال، وبلغ عدد المظاهرات والمسيرات (18) مظاهرة، و(228) عملية إلقاء حجارة، و (305) مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و(18) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(113) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وشهدت محافظات نابلس وجنين والخليل و أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (173، 129، 125) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين