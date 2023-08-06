"الشاباك" يقدم "إنذارًا استراتيجيًا" لنتنياهو حول الوضع في الضفة والقدس

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، عن تقديم رئيس جهاز "الشاباك" (المخابرات-الأمن الداخلي) الإسرائيلي، رونين بار، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "إنذارا استراتيجيا" حول الوضع في الضفة الغربية والقدس.

وبحسب الصحيفة أن الإنذار جاء فيه أن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون يغذي المقاومة الفلسطينية، وأن استهداف الفلسطينيين وأملاكهم سيؤدي إلى تنفيذ عمليات مسلحة فلسطينية مؤكدة.

ووفقا للصحيفة، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، حذر من أن الإرهاب اليهودي يزيد المحفزات لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

جاء ما كشفت عن الصحيفة العبرية بعد ساعات من استهداف المستوطنين قرية برقة، وقتلهم للشاب قصي معطان أول من أمس.

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وفي السياق اقتحم المستوطنون مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من القرية بحماية قوات الاحتلال، فيما هب أهالي القرية للدفاع عن أراضيهم.

وأعقب ذلك، وقوع مواجهات أصيب خلالها الشهيد بجراح خطيرة، بالإضافة إلى اثنين على الأقل أصيبا بالحجارة.

وأحضر المستوطنون خلال الاقتحام عددا من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

وأحرقوا خلال الهجوم سيارتين على الأقل.

ونشر المستوطن القاتل في أعقاب اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة، وكان متحدثا باسم عضو الكنيست من "عوتسما يهوديت" في حينه، شريطا مصورا بعنوان "لماذا يجب محو قرية حوارة".

المصدر / فلسطين أون لاين