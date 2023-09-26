الاحتلال يغلق حاجزين عسكريَّيْن بالأغوار الشمالية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية من الاتجاهات كافة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين أمام المواطنين من الاتجاهات كافة، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

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ويربط الحاجزان العسكريان مدن الضفة بالأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وإغلاقه يتسبَّب بعرقلة حركة المواطنين.

وكما شدَّد الاحتلال من إجراءاته العسكرية على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وأزمة خانقة بسبب تفتيش لبعض المركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين