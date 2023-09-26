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مستوطنون يدمّرون منزلاً قيد الإنشاء في أريحا

26 سبتمبر 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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مستوطنون يعتدون على منزل في الضفة- أرشيف

دمَّر مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منزلًا قيد الإنشاء في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، يعود للمواطن عبد القادر مشارقة.

وقال مشارقة، خلال تصريحات صحفية: إن "مجموعة من المستوطنين هاجموا مسكنه البالغة مساحته 70 مترًا مربعًا في منطقة مصنفة (أ) جنوب بلدة العوجا، ودمَّروه وكسَّروا الأشجار حوله".

وفي وقت سابق من نهار اليوم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات هدم في قرية النويعمة شمال أريحا بالضفة الغربية.

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وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بعمليات هدم لمنزل قيد الإنشاء وبركس، يعودان للمواطن طالب داود زايد رشايدة.

وبيَّنت أن الاحتلال يستهدف سكان منطقة النويعمة ضمن سياسة التهجير القسري لأهلها والاستيلاء على أراضيها في منطقة الأغوار.

وأشارت إلى أنه سبق أن نفذ الاحتلال عمليات هدم في القرية، كما أخطر منشآت سكنية تمهيدًا لهدمها وتجريفها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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