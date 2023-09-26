القانوع: الضيف أيقونة فلسطينية شامخة لا تزال تربك منظومة الاحتلال الأمنية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع أن قائد أركان المقاومة محمد الضيف أيقونة فلسطينية شامخة، ولا يزال يربك منظومة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية.

وقال في تصريحات وصلت " ": "نستحضر اليوم وقبل 21 عاماً فشل الاحتلال الصهيوني في محاولة اغتيال محققة لقائد أركان المقاومة أبو خالد الضيف الذي هزَّ كيانهم وأربك منظومتهم الأمنية والعسكرية"، لافتاً إلى أن ضربات رجال القسَّام لا تزال تقض مضاجع الاحتلال وتوجّعه.

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وشدَّد القانوع أن الضيف سيظل أيقونة شامخة تصدح باسمه وثباته حناجر الملايين من أبناء شعبنا وأمتنا في نصرة المسجد الأقصى وحمايته من التقسيم والتهويد.

وأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 26 سبتمبر 2002 على محاولة اغتيال فاشلة في مدينة غزة كانت تستهدف الضيف والذي أصيب إصابات طفيفة واستُشهد على إثر تلك العملية اثنان من مرافقيه.

المصدر / فلسطين أون لاين