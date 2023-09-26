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الأسير نضال عناية من قلقيلية يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

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الأسير نضال عناية من قلقيلية يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

26 سبتمبر 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

دخل الأسير نضال إبراهيم عناية (53 عاماً) من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن الأسير عناية المعتقل منذ عام 2002، واجه تحقيقاً قاسيًا وطويلًا، وحُكم عليه بالسجن لمدَّة 25 سنة، وتعرَّض للعزل الانفرادي، وجريمة الإهمال الطبي المتعمَّد (القتل البطيء).

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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