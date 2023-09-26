مقدسيون يطردون سيدة عربية مطبّعة من باحات المسجد الأقصى المبارك

طرد مقدسيون، اليوم الثلاثاء، سيدة عربية ترتدي الحجاب، من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن السيدة العربية، دخلت عبر باب المغاربة الذي يتم اقتحام المستوطنين منه للمسجد الأقصى.

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وإلى جانب ذلك فإن السيدة العربية قامت بالتصوير مع نشر عضو كنيست الاحتلال السابق المتطرف "يهودا غليك" خلال اقتحامه المسجد الأقصى وكُتب عليها: "مسيحي ومسلم ويهودي اتحدوا اليوم للصلاة".

واقتحم المتطرف المعادي للفلسطينيين والمسلمين غليك برفقة المئات من المستوطنين وما يسمّون السياح الأجانب باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين