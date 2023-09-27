27 سبتمبر في ذاكرة الأحداث

شهد 27 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 622 وصول الرسول محمد إلى المدينة المنورة من مكة فيما يعرف بالهجرة النبوية.
- 1982 اغتيال القيادي في حركة فتح سعد صايل (أبو الوليد)، وذلك إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في سهل البقاع اللبناني.
- 1986 عملية فدائية بالسلاح الأبيض نفذها خالد الجعيدي من حركة الجهاد الإسلامي إذ قتل المستوطن (حاييم دافيد غردان) بسكين في ساحة مدينة غزة.
- 2003 الاستشهادي محمود حمدان يقتحم مستوطنة (نغوهوت) جنوب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية وقتل مستوطنين اثنين وجرح ثلاثة آخرين ودخل اثنان منهم في حالة الخطر.
- 2005 كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن أسر وقتل ضابط المخابرات الإسرائيلي في القدس المحتلة ويدعى ساسون نورئيل 50 عامًا.
- 2009 اشتباكات في الحرم القدسي بين فلسطينيون ومجموعة من اليهود وذلك بعد قيام عدد منهم بزيارة لمنطقة الحرم، وقوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية لتفريق المحتجين على الزيارة.
- 2015 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف على هدفين تابعين للجيش السوري في وسط هضبة الجولان، ردًا على انزلاق القذائف من الحرب الدائرة في سوريا نحو أراضي 48.
المصدر / فلسطين أون لاين