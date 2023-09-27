27 سبتمبر في ذاكرة الأحداث

شهد 27 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

622 وصول الرسول محمد إلى المدينة المنورة من مكة فيما يعرف بالهجرة النبوية.

وصول الرسول محمد إلى المدينة المنورة من مكة فيما يعرف بالهجرة النبوية. 1982 اغتيال القيادي في حركة فتح سعد صايل (أبو الوليد)، وذلك إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في سهل البقاع اللبناني.

اغتيال القيادي في حركة فتح سعد صايل (أبو الوليد)، وذلك إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في سهل البقاع اللبناني. 1986 عملية فدائية بالسلاح الأبيض نفذها خالد الجعيدي من حركة الجهاد الإسلامي إذ قتل المستوطن (حاييم دافيد غردان) بسكين في ساحة مدينة غزة.

عملية فدائية بالسلاح الأبيض نفذها خالد الجعيدي من حركة الجهاد الإسلامي إذ قتل المستوطن (حاييم دافيد غردان) بسكين في ساحة مدينة غزة. 2003 الاستشهادي محمود حمدان يقتحم مستوطنة (نغوهوت) جنوب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية وقتل مستوطنين اثنين وجرح ثلاثة آخرين ودخل اثنان منهم في حالة الخطر.

الاستشهادي محمود حمدان يقتحم مستوطنة (نغوهوت) جنوب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية وقتل مستوطنين اثنين وجرح ثلاثة آخرين ودخل اثنان منهم في حالة الخطر. 2005 كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن أسر وقتل ضابط المخابرات الإسرائيلي في القدس المحتلة ويدعى ساسون نورئيل 50 عامًا.

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن أسر وقتل ضابط المخابرات الإسرائيلي في القدس المحتلة ويدعى ساسون نورئيل 50 عامًا. 2009 اشتباكات في الحرم القدسي بين فلسطينيون ومجموعة من اليهود وذلك بعد قيام عدد منهم بزيارة لمنطقة الحرم، وقوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية لتفريق المحتجين على الزيارة.

اشتباكات في الحرم القدسي بين فلسطينيون ومجموعة من اليهود وذلك بعد قيام عدد منهم بزيارة لمنطقة الحرم، وقوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية لتفريق المحتجين على الزيارة. 2015 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف على هدفين تابعين للجيش السوري في وسط هضبة الجولان، ردًا على انزلاق القذائف من الحرب الدائرة في سوريا نحو أراضي 48.

المصدر / فلسطين أون لاين