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ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم في المدارس

التعليم بغزة تشرع في تنفيذ حملة "المحافظة على الصلاة والمداومة عليها"

26 سبتمبر 2023 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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حملة في المدارس بعنوان" المحافظة على الصلاة والمداومة عليها"

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ حملة في المدارس بعنوان “المحافظة على الصلاة والمداومة عليها"” وتستمر حتى تاريخ 14/10/202، وتهدف إلى تثقيف وتوعية وتعليم طلبة المدارس بالأهمية الكبرى لإقامة الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام.

وتضمَّنت الفعاليات العديد من البرامج مثل إقامة الصلاة جماعة في المدارس، وتوظيف الإذاعة المدرسية، وتصميم بوسترات ومطويات، وعقد مسابقات، واستضافة شخصيات أكاديمية ودعاه وأولياء أمور.

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وشاركت وفود من الوزارة والإدارة العامة للأنشطة الطلابية والمديريات في العديد من الفعاليات التي نفذتها المدارس ضمن  تعزيز قيمة "المحافظة على الصلاة والمداومة عليها"

يُشار إلى أن هذه الحملة ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تتبنَّاه الوزارة وهو ضمن المشاريع التي تنفذها بهدف تحصين الجيل الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الصلاة #المدارس الحكومية #حملة مدرسية

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