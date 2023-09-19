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التعليم تطلق مشاريع  في مدارس القطاع لتحصين الجيل الفلسطيني

19 سبتمبر 2023 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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التعليم يُعلن إطلاق مشاريع  في مدارس القطاع لتحصين الجيل الفلسطيني

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى عن بدء تنفيذ مشاريع في مدارس قطاع غزة لتحصين الجيل الفلسطيني.

وأوضح خلال مؤتمر في مدينة غزة أنه انطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية والمهنية في وزارة التعليم نعلن عن هذه المشاريع القيمية وذلك بالتعاون مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات.

وبيَّن أبو ندى أن المشروع الأول هو الريادة الوطنية الذي يستهدف جميع مدارس الذكور الثانوية، ويهدف لتنمية القيم الإسلامية والوطنية ومفاهيم الريادة والمهارات الحياتية للطلبة.

وأما المشروع الثاني فهو الداعية المقيمة ويستهدف جميع مدارس الطالبات الإعدادية والثانوية حيث ستكون في كل مدرسة داعية مقيمة تقوم بدورها الرسالي في تعزيز قيمنا الإسلامية والوطنية.

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والمشروع الثالث هو إدخال القاعدة النورانية في تدريس طلبة المرحلة الأساسية بهدف تحسين وتجويد مهاراتهم وقدراتهم في القراءة والكتابة.

وأما المشروع الرابع فهو تعزيز القيم ويعتبر استمرار للمشروع الذي كان سارياً في المدارس منذ سنوات، حيث سيتم تعزيزه بكل قوة في الميدان التربوي.

وشارك في الإعلان عن إطلاق هذه المشاريع التعليمية وافتتاح الجدارية الخاصة بها الوكلاء المساعدون في التعليم ومديرون عامّون ومديرو تربية وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الشريكة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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