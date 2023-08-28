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"التعليم" تشرع بتحكيم مشاريع الطلبة بمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت 2023

28 اغسطس 2023 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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وزارة التعليم تشرع بتحكيم مشاريع الطلبة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت 2023

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية بتحكيم مشاريع الطلبة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)، والتي ستعقد في تشرين الثاني 2023 في دولة بنما في قارة أمريكا الوسطى تحت عنوان "ربط العالم".

وشملت عملية التحكيم (22) مشروعاً من فِرق المدارس الحكومية والخاصة على مستوى قطاع غزة، تأهل منهم (10) مشاريع للمشاركة في المسابقة المركزية على مستوى الوطن.

وتكون لجنة التحكيم من مهندسين مختصين على مستوى الوزارة وهم أ. عماد لبد، وم. عمرو لولو، وم. باسل اصرف، ود. مهند قريقع.

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وتشارك هذه المشاريع عن فئة مبدعي المستقبل وهي تقوم بتطوير روبوت يساعد في حل مشكلات مستوحاة من الواقع وفي كل عام يتم طرح موضوع جديد غالباً ما يرتبط بأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية والاستدامة وعلى الفِرق البحث في المواضيع المقترحة وتطوير حلول روبوت مبتكرة وفعالة من خلال مشروع يتم عرضه يوم المسابقة حيث تم تحديد موضوع هذا العام عن الملاحة وحل مشكلات الاتصال في السواحل.

وخلال الشهر القادم (سبتمبر 2023) سيتم المنافسة بين فِرق المحافظات الجنوبية وفِرق المحافظات الشمالية لتحديد الفرق الفائزة والتي ستمثل فلسطين في دولة بنما.

ومسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت هي حدث علمي إبداعي معرفي تجتمع فيه الفرق سنوياً من أكثر من (80) دولة لتطوير حلول إبداعية لتحديات تحاكي الواقع من خلال تصميم وبرمجة روبوت قادر على أداء المهام المطلوبة، وفي كل عام تستضيف إحدى الدول الأعضاء المسابقة العالمية بعد أن تكون الدول المشاركة أنهت مسابقاتها الوطنية ورشَّحت الفِرق الفائزة للمشاركة في المسابقة العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التربية والتعليم #مسابقات دولية #مشاريع الطلبة #أولمبياد عالمي للروبوت

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