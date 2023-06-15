التعليم العالي يُعلن عن إطلاق مسابقة التميز التقني 2023

أعلنت الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني بوزارة التربية والتعليم العالي عن إطلاق مسابقة التميز التقني 2023 لطلبة مؤسسات التعليم العالي، تهدف إلى تعزيز التوجه نحو التعليم التقني والمهني في المجتمع الفلسطيني، ودعم وتشجيع الطلبة المتميزين في هذا المجال، وتسويق الإبداعات والمشاريع الطلابية في سوق العمل الفلسطيني.

وتتمحور المسابقة حول ثلاثة مجالات هي مشاريع هندسية وتقنية وتشمل: (مشاريع صناعية، زراعية، تقنيات بيئية وصحية)، وتكنولوجيا المعلومات وتشمل (تطبيقات الهاتف المحمول، تطوير وبرمجة صفحات الويب، الذكاء الاصطناعي)، والتصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة.

ومن شروط المسابقة - حسب الإعلان- أن يكون المتقدم طالباً في إحدى مؤسسات التعليم العالي (بكالوريوس ودبلوم)، وأن تكون الأعمال المقدمة جديدة ولم يسبق لها المشاركة في مسابقات أخرى، والتقدم للمسابقة بشكل فردي أو مجموعات بحيث لا يزيد عدد الطلبة المشاركين في المشروع الواحد عن خمسة، كما أن تكون الأعمال المقدمة تخدم الشرائح المختلفة في المجتمع الفلسطيني.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المشاركة بالمسابقة تسجيل بياناتهم هنا، اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 6 يوليو 2023.

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وأشارت إلى أن استلام الوثائق يبدأ يدوياً للمسجلين اعتباراً من يوم الأحد 9 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس 13 يوليو 2023، وتشمل الوثائق ما يلي: (ثلاث نسخ من التقرير النهائي للمشروع، كل نسخة مرفق بها CD يحتوي على نسخة إلكترونية من التقرير، إضافة إلى صور وفيديو قصير عن المشروع إن توفر، صورة عن الهوية الشخصية، شهادة قيد للفصل الدراسي الحالي لكل عضو مشارك بالمشروع)، وذلك لدى الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني بمقر وزارة التعليم بغزة.

ويشترط لقبول الطلب تقديمه إلكترونياً، وتسليم الوثائق يدوياً خلال الفترة المحددة، وسيتم منح جوائز قيّمة للمشاريع والأعمال الفائزة وذلك خلال احتفال مركزي تقيمه وزارة التربية والتعليم العالي

المصدر / فلسطين أون لاين