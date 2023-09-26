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ضمن خطتها لتحصين الجيل الفلسطيني

التعليم بغزة تبدأ تنفيذ مشروع الريادة الوطنية في المدارس الحكومية

26 سبتمبر 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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وزارة التعليم بغزة تبدأ تنفيذ مشروع الريادة الوطنية في المدارس الحكومية

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ مشروع الريادة الوطنية في جميع مدارس الذكور الثانوية الحكومية بمحافظات قطاع غزة.

ويتمثل المشروع بإعطاء الطلبة حصصاً خاصة بهدف تنمية القيم الإسلامية والوطنية ومفاهيم الريادة والمهارات الحياتية لديهم إضافة لتوعيتهم في الجوانب الأمنية.

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يشار إلى أن الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي عن مشروع الريادة الوطنية ضمن عدة مشاريع لتحصين الجيل الفلسطيني وهي: الريادة الوطنية، والداعية المقيمة، وغرس وتعزيز القيم، والقاعدة النورانية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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