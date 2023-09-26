إذا كنت تريد فائدة أكبر من تناول الفيتامينات.. إليك هذه الأوقات المفضلة طبيًّا

هل يجب تناول الفيتامينات على الريق أو بعد الفطور؟ هل يُفضّل تناوله في الصباح أو المساء؟ أسئلة كثيرة تُطرح حول مسألة التوقيت الأفضل لتناول الفيتامينات والاستفادة من خصائصها.

من المهم أن نعرف أن توقيت تناول المكمّل الغذائيّ مهمّ جداً. برأي اختصاصي التغذية دوغ كوك أن "التوقيت الذكي لتناول الفيتامينات يمكنه أن يحدث فرقاً في طريقة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية".

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في مقابلة له يستعرض كوك الفيتامينات الرئيسة التي يتناولها الكثيرون يومياً على شكل مكمّلات غذائيّة بهدف تحديد أفضل وقت لتناولها، وفق ما نشر موقع Topsante.

الفيتامين B12: في الفترة الصباحيّ

يمكن تناول الفيتامين "ب" في أيّ وقت من النهار. ولكن إذا كنت تأخذ فيتامين B12 فالأفضل أن تتناوله صباحاً؛ والسبب أنه يؤدّي دوراً في استقلاب الطاقة وتحسين الأداء والقدرة على التحمّل.

الفيتامين C: توزيعه على مدار اليوم

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الفيتامينات القابلة للذوبان مثل الفيتامين "سي" لا تبقى طويلاً في الجسم، لذلك يفضل تقسيم الجرعة اليومية على دفعات (2-3 كميات صغيرة خلال النهار) عوض تناولها دفعة واحدة، علماً بأن بعض الأشخاص قد يكونون حسّاسين تجاه هذا الفيتامين، وقد يواجهون صعوبة في النوم إذا تمَّ تناوله في نهاية اليوم.

الفيتامين A,D,E,K : لتناولها مع الوجبة

تُعرف الفيتامينات A,D,E,K بأنها قابلة للذوبان في الدهون؛ لذلك ينصح بتناولها مع وجبة الطعام، أو مع وجبة خفيفة تحتوي على الدّهون لتحسين قابلية الاستفادة.

المصدر / وكالات