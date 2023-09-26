كهرباء غزة تتحدث عن خلل في منظومة الاتصال الخاصة بخدمة شحن العدَّادات الذكية

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت أن خللًا طارئًا حصل في منظومة الاتصال عطَّل خدمة شحن العدَّادات الذكية من خلال نقاط الشحن الاعتيادية.

وقال في تصريحات وصلت " ": "إن الطواقم الهندسية في الشركة نحجت في إعادة جزء من الخلل، وأنه خلال الساعات القليلة القادمة سيكون هناك استعادة كاملة لعمل نظام الاتصال الخاص بالمنظومة.

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وبيَّن ثابت أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك استعادة كاملة لعمل نظام الاتصال الخاص بالمنظومة.

وكانت شركة الكهرباء قد أصدرت أمس الإثنين تنويهًا ذكرت أن خللًا طارئًا حدث في منظومة الاتصال، مما أدَّى لتوقف خدمات شحن العدَّادات الذكية وبعض الخدمات الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين