فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الاقتصادية" بالتشريعي تناقش "قانون الصناعة" وتبحث شكاوى المواطنين

كهرباء غزة تتحدث عن خلل في منظومة الاتصال الخاصة بخدمة شحن العدَّادات الذكية

ما حكم صيام يوم المولد النبوي الذي يصادف يوم غدٍ الأربعاء؟

الاحتلال يهدم منزلًا في أريحا واعتداءات للمستوطنين بنابلس

كايد الفسفوس.. يصارع الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية

"الطاقة" تكشف عن تطورات مستجدة في تحويل محطة كهرباء غزة للغاز

وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأربعاء (27 سبتمبر)

غواتيمالا.. أمطار غزيرة تخلّف 6 قتلى و13 مفقوداً

مواقف بين يدي الفرح بميلاد النور النبوي

قاسم: العمل الإعلامي لحماس من أهم مرتكزات عملها المقاوم

كهرباء غزة تتحدث عن خلل في منظومة الاتصال الخاصة بخدمة شحن العدَّادات الذكية

26 سبتمبر 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
عداد ذكي

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت أن خللًا طارئًا حصل في منظومة الاتصال عطَّل خدمة شحن العدَّادات الذكية من خلال نقاط الشحن الاعتيادية.

وقال في تصريحات وصلت "": "إن الطواقم الهندسية في الشركة نحجت في إعادة جزء من الخلل، وأنه خلال الساعات القليلة القادمة سيكون هناك استعادة كاملة لعمل نظام الاتصال الخاص بالمنظومة.

اقرأ أيضًا: تنويه من شركة الكهرباء بشأن عمل العدادات الذكية

وبيَّن ثابت أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك استعادة كاملة لعمل نظام الاتصال الخاص بالمنظومة.

وكانت شركة الكهرباء قد أصدرت أمس الإثنين تنويهًا ذكرت أن خللًا طارئًا حدث في منظومة الاتصال، مما أدَّى لتوقف خدمات شحن العدَّادات الذكية وبعض الخدمات الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شركة الكهرباء #عدادات ذكية #خدمات شحن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة