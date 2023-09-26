"الطاقة" تكشف عن تطورات مستجدة في تحويل محطة كهرباء غزة للغاز

كشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، اليوم الثلاثاء، عن تطورات مستجدة في مشروع تحويل محطة كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد ملحم في تصريحات إذاعية، أن العمل جارٍ مع شركة مصرية وهو في مراحله الأخيرة لبدء استخراج الغاز من حقل غاز غزة وتطويره والاستفادة منه فلسطينياً.

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وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني من عجز يصل إلى 60% من إمدادات الطاقة، ولمعالجة هذا الأمر يجب أن يكون هناك مشاريع استراتيجية، منوهًا إلى أن المشروع الاستراتيجي الأكبر هو تمديد خطوط الغاز إلى قطاع غزة لتزويد القطاع بالغاز الطبيعي لتحويل المحطة للعمل بالغاز وهذا سيزيد من كمية الطاقة المنتجة.

وأضاف أن هناك إمكانية لتوسعة المحطة وهذا ما سيؤدي إلى وصول المحطة إلى 500 ميجا وات مما يشكل حلًا جذريًّ لأزمة الكهرباء في غزة.

وأكد ملحم أنه منذ اكتشاف حقل الغاز في العام 1999 والمعيق الوحيد للمشروع هو الاحتلال الإسرائيلي بعدم السماح بالعمل عليه وتطويره أو حتى مدِّ أنابيب الغاز.

المصدر / فلسطين أون لاين