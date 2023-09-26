26 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1937 اغتيال لويس أندروز حاكم لواء الجليل على يد الثوار الفلسطينيين.

اغتيال لويس أندروز حاكم لواء الجليل على يد الثوار الفلسطينيين. 1996 اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال فيما عرف بهبة النفق بعد قرار حكومة الاحتلال فتح نفق أسف المسجد الأقصى وقد ارتقى 63 شهيدًا بهده الأحداث.

اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال فيما عرف بهبة النفق بعد قرار حكومة الاحتلال فتح نفق أسف المسجد الأقصى وقد ارتقى 63 شهيدًا بهده الأحداث. 2001 عملية النفق الأولى: فجر مجاهدو القسام عبوة ناسفة أسفل موقع "ترميد" العسكري الواقع على الحدود المصرية، مما أسفر عن نسف الموقع واعتراف العدو بقتيلين.

عملية النفق الأولى: فجر مجاهدو القسام عبوة ناسفة أسفل موقع "ترميد" العسكري الواقع على الحدود المصرية، مما أسفر عن نسف الموقع واعتراف العدو بقتيلين. 2002 محاولة اغتيال فاشلة قامت بها طائرات الاحتلال في مدينة غزة وكانت تستهدف قائد كتائب عز الدين القسام (محمد الضيف) الذي أصيب إصابات طفيفة، واستشهد على إثر تلك العملية الجبانة اثنان من مرافقيه.

محاولة اغتيال فاشلة قامت بها طائرات الاحتلال في مدينة غزة وكانت تستهدف قائد كتائب عز الدين القسام (محمد الضيف) الذي أصيب إصابات طفيفة، واستشهد على إثر تلك العملية الجبانة اثنان من مرافقيه. 2002 استشهاد القائد القسامي نشأت غالب جبارة من طولكرم بعد اشتباكات مع وحدة من القوات الخاصة الصهيونية، وقد أسفر الاشتباك عن مقتل 3 صهاينة منهم قائد الوحدة برتبة جنرال.

استشهاد القائد القسامي نشأت غالب جبارة من طولكرم بعد اشتباكات مع وحدة من القوات الخاصة الصهيونية، وقد أسفر الاشتباك عن مقتل 3 صهاينة منهم قائد الوحدة برتبة جنرال. 2002 الموساد يغتال القيادي في حماس عز الدين الشيخ خليل في دمشق بتفجير سيارة مفخخة.

الموساد يغتال القيادي في حماس عز الدين الشيخ خليل في دمشق بتفجير سيارة مفخخة. 2015 اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان بينهم قاصر من قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة بحجة التسبب بمقتل مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين