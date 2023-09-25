الحقوقي الأطرش: الفلتان الأمني في الخليل ينذر بـ"صراع العشائر"

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

حذَّر مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، من خطورة اندلاع "صراع العشائر" في الخليل، مع استمرار حالة الفلتان الأمني السائدة في المدينة.

وأوضح الأطرش لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن عدم إنهاء حالة الفلتان الأمني وإطلاق النار المتكرَّر على ممتلكات المواطنين "سيقود إلى صراع العشائر" في الخليل.

وقال إن تكرار حوادث إطلاق النار والاعتداءات بين المواطنين يهدّد السلم المجتمعي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تحرّك أجهزة أمن السلطة لضبط الحالة الأمنية.

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وأضاف أن جرائم إطلاق النار في المدينة خلال الأيام الماضية مرتبطة باستقالة كتلة حركة "فتح" من مجلس بلدية الخليل، والاستقواء على نائبة رئيس البلدية، والضغط على عائلتها من أجل "الموافقة على قرار توظيف بعض الأشخاص" بطريقة غير مهنية.

وطالب الأطرش أجهزة أمن السلطة بالتحرك العاجل للقبض على مطلقي النار صوب مركبة نائبة رئيس بلدية الخليل د. أسماء الشرباتي، وعيادة زوجها د. أمجد حموري، والعمل على ضمان عدم تكرار جرائم إطلاق النار.

وأطلق مسلحون، الأربعاء الماضي، النار صوب مركبة الشرباتي، كما أطلقوا النار صوب عيادة زوجها مرتين.