فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحقوقي الأطرش: الفلتان الأمني في الخليل ينذر بـ"صراع العشائر"

مسيرة حاشدة في "بيرزيت" تنديداً باعتقال الاحتلال 8 من طلبتها

في ذكرى هبَّة النفق.. "حماس": شعبنا سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن أرضه ومقدَّساته

ليبيا: دعوة جنائية ضد 16 مسؤولاً بقضية انهيار سدي درنة

مشعل: الاحتلال يلعب بالنار في اعتداءاته على الأقصى ونحن سنكويه بها

عضو بلدي الخليل "فرّاح": محاولة اغتيالي بسبب محاربتي الفساد

350 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" فيما يسمَّى "يوم الغفران"

هيئة الأسرى: 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

"مدى" يطالب السلطة بوقف سياسة اعتقال الصحفيين

تحليل: الشارع الفلسطيني يرفض إستراتيجية السلطة في مواجهة الاحتلال

خاص الحقوقي الأطرش: الفلتان الأمني في الخليل ينذر بـ"صراع العشائر"

25 سبتمبر 2023 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
...
حرق سيارة رئيس بلدية الخليل
الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

حذَّر مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، من خطورة اندلاع "صراع العشائر" في الخليل، مع استمرار حالة الفلتان الأمني السائدة في المدينة.

وأوضح الأطرش لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن عدم إنهاء حالة الفلتان الأمني وإطلاق النار المتكرَّر على ممتلكات المواطنين "سيقود إلى صراع العشائر" في الخليل.

وقال إن تكرار حوادث إطلاق النار والاعتداءات بين المواطنين يهدّد السلم المجتمعي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تحرّك أجهزة أمن السلطة لضبط الحالة الأمنية.

اقرأ أيضاً: عضو بلدي الخليل "فرّاح": محاولة اغتيالي بسبب محاربتي الفساد

وأضاف أن جرائم إطلاق النار في المدينة خلال الأيام الماضية مرتبطة باستقالة كتلة حركة "فتح" من مجلس بلدية الخليل، والاستقواء على نائبة رئيس البلدية، والضغط على عائلتها من أجل "الموافقة على قرار توظيف بعض الأشخاص" بطريقة غير مهنية.

وطالب الأطرش أجهزة أمن السلطة بالتحرك العاجل للقبض على مطلقي النار صوب مركبة نائبة رئيس بلدية الخليل د. أسماء الشرباتي، وعيادة زوجها د. أمجد حموري، والعمل على ضمان عدم تكرار جرائم إطلاق النار.

وأطلق مسلحون، الأربعاء الماضي، النار صوب مركبة الشرباتي، كما أطلقوا النار صوب عيادة زوجها مرتين.

#الفلتان الأمني #فريد الأطرش #صراع العشائر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة