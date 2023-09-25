طهران تُعلن حصولها على وثائق سرية تخص نتنياهو

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن تسريب وثائق سرية تكشف معاناة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مرض نفسي مزمن.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "طهران تايمز"، نقلًا عن السلطات الإيرانية، فإنها تمكنت من الوصول إلى كافة الوثائق السرية الإسرائيلية والتي تحتوي على معلومات مهمة وحساسة حول ملف نتنياهو.

وذكرت أنه تم تسريب أكثر من 70 ألأف صفحة من الوثائق القضائية السرية، بعضها يحمل أختام سرية وسرية للغاية، ويجري التحقيق فيها وتحليلها.

ووفقًا للوثائق السرية، فإن نتنياهو وزوجته سارة يعانيان من انتكاسات المرض النفسي، وهو ما دفع بعض أعضاء حزب "يش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد إلى التوجه إلى المؤسسة للتشكيك في مدى ملاءمة نتنياهو للمناصب العليا في دولة الاحتلال.

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وأشارت إلى أن أعضاء حزب "يش عتيد" رفعوا الملف الطبي الكامل لنتنياهو وزوجته إلى المحكمة، على أمل منعه من تولي منصبه بسبب مشاكل نفسية.

وقد اطلعت المحكمة على المستندات المذكورة وأعلنت جديتها في متابعة القضية، إلا أن أحد كبار المسؤولين القضائيين صمت عن هذه القضية وذكر في مذكرة مكتوبة بخط اليد أن "المحكمة لا تملك الصلاحيات اللازمة للبت في هذه القضية واستمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".

وبالإضافة إلى هذه القضية، واجه نتنياهو شكاوى أخرى ظلت طي الكتمان بسبب الرشوة أو الإكراه أو استخدام النفوذ السياسي.

فحسب الإعلام العبري، يمكن أن تكون هذه القضية سببا وجيها للاختراق الأخير لأرقام هواتف حزب "يش عتيد" ولابيد شخصيا. ويزعم مراقبون أن نتنياهو قد يكون وراء عملية القرصنة.

كما يحتوي الأرشيف القضائي لدى الاحتلال على وثائق تظهر كيف يمارس القضاء التمييز المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية (الإسرائيلية).

وتظهر هذه الوثائق أن القضاة الإسرائيليين أصدروا دائماً أحكاما ضد المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية (الإسرائيلية) بناء على توجيهات غير معلنة.

المصدر / فلسطين أون لاين