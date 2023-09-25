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بلدية رفح تضبط وتتلف 300 كيلوجرام من الفواكه الفاسدة

25 سبتمبر 2023 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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بلدية رفح تضبط وتتلف 300 كيلوجرام من الفواكه الفاسدة

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، 300 كيلوجرام من الفواكه الفاسدة والغير قابلة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة ومحلاتها التجارية بالتعاون مع شرطة البلديات، وفقًا لرئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود.

وأوضح بارود أن كميات الفواكه المضبوطة والمتلفة تضمَّنت 8 كيلوجرامات من العنب و15 كيلوجرامًا من الخوخ و177 كيلوجرامًا من التفاح و100 كيلوجرام من الأفوكادو؛ بسبب ظهور علامات فساد عليها.

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ولفت بارود أنه تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية ستواصل حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على سلامة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة، على الرقم المجاني 115 أو إبلاغ الطواقم العاملة في الميدان.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية رفح #عمليات اتلاف #فواكة فاسدة

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