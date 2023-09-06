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و150 كيس حفاضات أطفال

بالصور بلدية رفح تتلف 60 كيلوجرامًا فواكه فاسدة

06 سبتمبر 2023 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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بلدية رفح تتلف 60 كيلوجرامًا فواكه فاسدة

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة ببلدية رفح، اليوم الأربعاء، 60 كيلوجرامًا من الفواكه الفاسدة، و150 كيس حفاضات أطفال منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أنه تم ضبط وإتلاف 60 كيلو جرامًا من المانجا والموز والأفوكادو الفاسدة والذي تبين وجود علامات فساد ظاهرة عليها.

كما تم ضبط وإتلاف 150 كيس حفاضات أطفال منتهية الصلاحية، ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة والمحلات التجارية، وفق بارود.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول للحفاظ على سلامة المواطنين، منوهًا إلى استمرار الطواقم التفتيشية في حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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