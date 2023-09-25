25 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1956 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان خلفت 29 شهيدًا.

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان خلفت 29 شهيدًا. 1962 إعلان قيام الجمهورية الجزائرية.

إعلان قيام الجمهورية الجزائرية. 1985 مقتل 3 من عملاء (موساد) في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي بميناء لارنكا القبرصي.

مقتل 3 من عملاء (موساد) في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي بميناء لارنكا القبرصي. 1996 هبة النفق التي أشعلت غضبًا فلسطينيًا بسبب قيام الاحتلال بفتح نفق أسفل المسجد الأقصى وفيها استشهد 31 مواطنًا في قطاع غزة و32 في الضفة الغربية.

هبة النفق التي أشعلت غضبًا فلسطينيًا بسبب قيام الاحتلال بفتح نفق أسفل المسجد الأقصى وفيها استشهد 31 مواطنًا في قطاع غزة و32 في الضفة الغربية. 1997 إصابة رئيس المكتب السياسي ل حركة حماس خالد مشعل خلال محاولة (موساد) الإسرائيلي اغتياله في العاصمة الأردنية عمان.

إصابة رئيس المكتب السياسي ل خالد مشعل خلال محاولة (موساد) الإسرائيلي اغتياله في العاصمة الأردنية عمان. 2001 الولايات المتحدة تبدأ الحرب على حركة طالبان في أفغانستان.

الولايات المتحدة تبدأ الحرب على حركة طالبان في أفغانستان. 2016 استشهد الأسير ياسر ذياب حمدني 40 عامًا في سجون الاحتلال بعد إصابته بسكتة قلبية قضى على إثرها في مستشفى سوروكا بعد نقله من سجن ريمون.

المصدر / فلسطين أون لاين