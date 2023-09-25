قتيلان في جريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل

قُتل شخصان من الطيبة و"كابول" في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، فيما أصيب آخرون بينهم طفل بجراح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة إثر جرائم منفصلة ارتكبت في يافة الناصرة واللد وكابول والفريديس، بالداخل المحتل عام 48 مساء الأحد.

وبحسب مصادر فلسطينية في الداخل المحتل، فإن ضحية جريمة القتل من الطيبة هو الشاب أمير عبد القادر (25 عاما)، وضحية جريمة القتل في كابول فهو أشقر أشقر، في الأربعينيات من عمره، وهو أب لثلاثة أطفال.

وفي التفاصيل، فإن الجريمة في الطيبة، قد ارتكبت على شارع 444 قرب محطة وقود "دور ألون".

جراح حرجة

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بجراحه الحرجة.

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وفي يافة الناصرة، أصيب شخص بجراح في القسم السفلي من جسده، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى "الإنجليزي" بالناصرة لتلقي العلاج.

وفي اللد، أصيب شاب وطفل (8 سنوات) بجراح متفاوتة بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار، أحيلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي كابول، أصيب الضحية وشخص آخر بجراح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار، حيث قدمت لهما العلاجات الأولية ثم نقلا إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفاة وإصابات

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "رمبام" وفاة الضحية أشقر بعد تدهور طرأ على حالته.

وفي الفريديس، أصيب شخص بجراح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسده.

وقبيل منتصف الليلة الماضية، قتل إدموند ديبي (50 عاما) من حيفا والشاب بشار أبو زغيلة (18 عاما) من رهط في جريمتي إطلاق نار متزامنتين ومنفصلتين، وبعد ذلك أصيب شخصان بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار أخريين ارتكبتا ببلدتي دالية الكرمل وبرطعة.

174 قتيلا

وبهذه الجرائم عدد القتلى العرب في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 174 قتيلا بينهم 11 امرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين