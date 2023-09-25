350 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" فيما يسمَّى "يوم الغفران"

اقتحم أكثر من 350 مستوطنًا منذ ساعات صباح الإثنين الأولى، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام لإحياء ما يسمَّى "عيد الغفران".

وبحسب مصادر مقدسية، شوهدت مجموعة من المستوطنين وهي تؤدّي "السجود الملحمي" داخل باحات الأقصى.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله، فيما منعت المصلين من الدخول للمسجد الأقصى، وأجبرت من فيه على الخروج.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المرابطين وأخرجته من ساحات المسجد الأقصى.

واحتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وفي المقابل انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشارك بالأمس المئات من المستوطنين في عمليات الاقتحام المتواصلة بسبب الأعياد اليهودية.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين