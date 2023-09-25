فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مدى" يطالب السلطة بوقف سياسة اعتقال الصحفيين

"العمل الطلابي" بجامعة الأزهر تدعو لتوسيع مساحة الحريات

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر يونيو

350 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" فيما يسمَّى "يوم الغفران"

تحليل: الشارع الفلسطيني يرفض إستراتيجية السلطة في مواجهة الاحتلال

ما حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي؟

"نقابات العمال": إغلاق حاجز بيت حانون يكبّد عمال غزة خسائر فادحة

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو

إضراب عام في قرية كابول بالجليل المحتل احتجاجًا على جريمة قتل

"موسكو" تُعلن إحباط هجمات أوكرانية بالمسيرات على أراض روسية

بالفيديو 350 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" فيما يسمَّى "يوم الغفران"

25 سبتمبر 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم  أكثر من 350 مستوطنًا منذ ساعات صباح الإثنين الأولى، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام لإحياء ما يسمَّى "عيد الغفران".

وبحسب مصادر مقدسية، شوهدت مجموعة من المستوطنين وهي تؤدّي "السجود الملحمي" داخل باحات الأقصى.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله، فيما منعت المصلين من الدخول للمسجد الأقصى، وأجبرت من فيه على الخروج.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المرابطين وأخرجته من ساحات المسجد الأقصى.

واحتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وفي المقابل انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشارك بالأمس المئات من المستوطنين في عمليات الاقتحام المتواصلة بسبب الأعياد اليهودية.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #اقتحام الأقصى #الأعياد اليهودية #يوم الغفران #مئات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة